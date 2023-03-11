Трогательное видео обнародовали на странице Госпогранслужбы. Можно предположить, что боец на видео – пограничник, но утверждать не будем.

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В любом случае военный наконец-то оказался дома. Там он встретился с родными и бабушкой, которая его очень ждала. Кадры их встречи способны умилять кого-либо.

Долгожданная встреча военного с бабушкой: смотрите видео

Ранее сеть умиляло видео от военнослужащего, у которого родился сын. Когда он приехал домой, то посвятил своему малышу колыбельную. На видео видно, как малыши спит под колыбельную папу-военного, уснув на его гитаре. Иногда малыш тоже делает движения ручками, словно ощущая ритм песни. В комментариях отметили, что, вероятно, тоже будет расти гитарист.

А еще летом 2022 года папа-военный преподнес сюрприз для своей маленькой дочери. Муж спрятался в огромную коробку, а когда ребенок начал открывать "подарок", его папа выскочил изнутри. Эмоции, что тогда пережила девочка, даже трудно представить.