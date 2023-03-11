Зворушливе відео оприлюднили на сторінці Держприкордонслужби. Можна припустити, що боєць на відео – прикордонник, але стверджувати не будемо.

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В будь-якому випадку військовий нарешті опинився вдома. Там він зустрівся з рідними та бабусею, яка на нього дуже чекала. Кадри їхньої зустрічі здатні розчулити будь-кого.

Довгоочікувана зустріч військового з бабусею: дивіться відео

Раніше мережу розчулило відео від військовослужбовця, в якого народився син. Коли він приїхав додому, то присвятив своєму малюку колискову. На відео видно, як малеча спить під колискову тата-військового, заснувши на його гітарі. Часом малюк теж робить рухи ручками, немов відчуваючи ритм пісні. У коментарях зауважили, що, ймовірно, теж зростатиме гітарист.

А ще влітку 2022 року тато-військовий зробив сюрприз для своєї маленької донечки. Чоловік заховався у величезну коробку, а коли дитина почала відкривати "подарунок", її татко вискочив з середини. Емоції, що тоді пережила дівчинка навіть важко уявити.