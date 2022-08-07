Щемливі кадри опублікував у соцмережі Генштаб ЗСУ. Відео до сліз розчулило українців, які залишили дівчинці та її татові багато теплих побажань.

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Найкращий сюрприз до свята – обняти свого героя! Нехай всі українські захисники повернуться додому якнайшвидше, з Перемогою,

– мовиться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Як українські діти допомагають ЗСУ

Волонтер Сергій Притула розповів, що діти активно долучаються до допомоги українським захисникам та захисницям. Маленькі українці прагнуть, аби у їхню країну якнайшвидше повернувся мир.

Притула зізнається, що діти "крають серце своєю щирістю" й просто штурмують волонтерські штаби. Наполегливості маленьким українцям не бракує. Діти грають у шашки, музикують на вулицях міст, створюють власними руками фантастичні речі. Усі зароблені гроші – на ЗСУ.

Зокрема, Притула поділився історією 10-річного хлопчика, який, аби допомогти військовим, грає на гітарі у переході в Академмістечку. Дитина збирає на ЗСУ. Водночас одного разу поліцейські забрали хлопчика до відділка. Правоохоронці подумали, що мама експлуатує дитину й змушує жебракувати. На щастя, ситуація оперативно з'ясувалася, а хлопчик прийшов до Притули у штаб, аби зробити фото.

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