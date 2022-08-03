Про це 24 каналу розповів український волонтер Сергій Притула. Він наголосив, що історія Валерії Єжової, яка бавилася з перехожими в шашки на гроші для ЗСУ, – це лише "вершина айсберга". Тоді дівчинка передала аж 21 тисячу гривень!

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Діти просто штурмом беруть волонтерський штаб

Притула приємно здивований, що діти настільки активно підтримують Україну. Кожен хоче допомогти якнайшвидше повернути мирне життя.

Ці діти крають серце своєю щирістю. І вони просто штурмом беруть волонтерський штаб. Я не знав, що в нас стільки дітей грає в шашки. Валерія була далеко не єдиною, – розповів Сергій Притула.

Кумедна історія сталася з 10-річним хлопчиком, який грає на гітарі в переході в Академмістечку і збирає гроші для ЗСУ. Дитина прийшла в штаб до Сергія Притула і попросила сфотографуватися. Бо поліція одного разу забрала його у відділок: там думали, що хлопчик жебракує, а мама його експлуатує. На щастя, зі всім вдалося оперативно розібратися.

Сьогодні, до прикладу, 12 тисяч гривень передав хлопчик Микита. Він разом з мамою плете браслетики і продає їх з табличкою "на ЗСУ".

Притула наголошує – усі ці внески серйозно допомагають Збройним Силам України. Лише нещодавно на склад прийшло 70 генераторів, далекоміри та багато інших поставок. На все це в сукупності йдуть сотні мільйонів гривень в місяць. І саме внески від простих українців дозволяють і надалі підтримувати українську армію.

Тримаємося на плаву завдяки небайдужим українцям. Щиро дякую кожному за те, що маємо можливість робити свою роботу. Ми спираємося не лише на ваші кошти, але й на вашу довіру. Бо волонтерство без довіри не працює, – наголосив Сергій Притула.

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Додамо, Притула відреагував на прохання путіна до Ердогана щодо запуску виробництва в росії або просто продажу Bayraktar. Він сподівається, що усі ці розмови просто залишаться пустими балачками. Натомість Україна зараз багато чого закуповує в Туреччини.