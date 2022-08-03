Об этом 24 каналу рассказал украинский волонтер Сергей Притула. Он подчеркнул, что история Валерии Ежовой, которая играла с прохожими в шашки на деньги для ВСУ, – это только "вершина айсберга". Тогда девочка передала аж 21 тысячу гривен!

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Дети просто штурмом берут волонтерский штаб

Притула приятно удивлен, что дети настолько активно поддерживают Украину. Каждый хочет помочь как можно быстрее вернуть мирную жизнь.

Эти дети терзают сердце своей искренностью. И они просто штурмом берут волонтерский штаб. Я не знал, что у нас столько детей играют в шашки. Валерия была далеко не единственной, – рассказал Сергей Притула.

Забавная история произошла с 10-летним мальчиком, играющим на гитаре в переходе в Академгородке и собирающим деньги для ВСУ. Ребенок пришел в штаб к Сергею Притуле и попросил сфотографироваться. Потому что полиция однажды забрала его в отделение: там думали, что мальчик попрошайничает, а мама его эксплуатирует. К счастью, со всем удалось оперативно разобраться.

Сегодня, к примеру, 12 тысяч гривен передал мальчик Никита. Он вместе с мамой плетет браслетики и продает их с табличкой "на ВСУ".

Притула отмечает – все эти взносы серьезно помогают Вооруженным Силам Украины. Только недавно на склад пришло 70 генераторов, дальномеры и многие другие поставки. На все это в совокупности уходят сотни миллионов гривен в месяц. И именно взносы от простых украинцев позволяют и дальше поддерживать украинскую армию.

Держимся на плаву благодаря неравнодушным украинцам. Благодарю каждого за то, что имеем возможность делать свою работу. Мы опираемся не только на ваши средства, но и на ваше доверие. Потому что волонтерство без доверия не работает, – подчеркнул Сергей Притула.

Притула рассказал трогательные истории, как дети помогают ВСУ: смотрите видео

Добавим, Притула отреагировал на просьбу путина к Эрдогану по поводу запуска производства в россии или просто продажи Bayraktar. Он надеется, что все эти разговоры просто останутся пустой болтовней. Украина сейчас многое закупает у Турции.