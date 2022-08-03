Волонтер Сергей Притула для 24 канала рассказал, что для Украины как пострадавшего государства такое решение было бы нежелательным. Однако он не исключил вероятного сотрудничества Турции с россией.

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"Должны осознавать, что каждый лидер своей страны исходит из национальных интересов. Если тему поднимали, то, возможно, были основания для разговора. Коммуникация Эрдогана с путиным происходит даже на фоне того, что турецкая сторона серьезно помогает Украине", – сказал волонтер.

Турция сотрудничает с Украиной

По словам Притулы, Украина покупает у Турции, кроме беспилотников Bayraktar, много военной амуниции, шлемов, бронежилетов. Там совершенно нормальный подход к коммуникации с нашей стороной.

Однако это не означает, что они не будут искать выгоды и интересы в общении с россией. Надеюсь, что все эти разговоры останутся пустой болтовней,

– отметил Притула.

Он добавил, что компании, предоставлявшие комплектующее россиянам, должны понести ответственность. Это касается, прежде всего, европейских предприятий, поскольку волонтеры находили их детали в российских беспилотниках. В частности, французские производители.

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Партнерство с Baykar

Один из крупнейших украинских благотворительных фондов "Вернись живым" подписал меморандум о сотрудничестве с Baykar. Пока не сообщают о деталях взаимодействия сторон.

"Отныне не только государство является игроком на международном уровне вооружения страны, но и такие Фонды как наш. Мы готовы подставить плечо поддержки государству, в том числе изделиями военного назначения", – сказал глава "Вернись живым" Тарас Чмут.

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