Об этом 24 каналу сообщил политолог Николай Давидюк. Он рассказал, что будет мешать Реджепу Эрдогану выполнить такую циничную просьбу владимира путина.

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Эрдоган не готов рисковать

По словам Давидюка, Эрдоган ведет себя как настоящий «паша» – он не прочь заработать на россиянах. То есть, как подчеркнул политолог, это все не бесплатно делается.

Николай Давыдюк Политолог Они россиянам и продать могут, и привезти, но за это возьмут гораздо дороже. Однако, по моему мнению, вряд ли Эрдоган просчитается настолько, чтобы наладить совместное производство с путиным.

Как отметил Давидюк, путин в лучших традициях советского союза – ворует технологию, а затем строит у себя 10 таких заводов. Понятно, что впоследствии возникает проблема, чтобы все это летало и стреляло, но его замысел – украсть технологию.

Турция постарается сохранять нейтралитет

По мнению политолога, турки так не просчитаются, особенно ввиду родственных связей Эрдогана с семьей Bayraktar, которая является владелицей завода по производству одноименных беспилотников. Тем более что это будет означать переход на сторону россии в этой войне.

Николай Давыдюк Политолог Сейчас турки все же пытаются сохранять нейтралитет, статус-кво, чтобы можно было решать такие задачи, у которых есть определенные миссии. Помним, что торговля зерном была одной из заслуг Турции (в том числе), чтобы доставить зерно в страны Африки.

Как заметил Давыдюк, вероятнее всего, именно поэтому компания, производящая Bayraktar, не будет инвестировать в россию и уж точно не будет строить с россиянами свой завод.

"Однако я уверен, что стадо украинских Bayraktar таки полетит в россию и добавит им хлопков "для настроения", – подчеркнул Давидюк.

Справка. Дочь Эрдогана Сюмее (Сюмее Эрдоган Байрактар) замужем за одним из братьев, чья семья является владельцем завода Baykar Makina и занимается разработками в авиационно-космической отрасли, производит робототехнику и системы управления, а также беспилотные летательные аппараты, в частности, Bayraktar. Кроме того, сама семья Bayraktar неоднократно заявляла, что не будут продавать россии свои беспилотники, а также, что она поддерживает в этой войне Украину.



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