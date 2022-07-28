Об этом 24 каналу сообщил политолог Николай Давидюк. Он рассказал, что будет мешать Реджепу Эрдогану выполнить такую циничную просьбу владимира путина.
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Эрдоган не готов рисковать
По словам Давидюка, Эрдоган ведет себя как настоящий «паша» – он не прочь заработать на россиянах. То есть, как подчеркнул политолог, это все не бесплатно делается.
Они россиянам и продать могут, и привезти, но за это возьмут гораздо дороже. Однако, по моему мнению, вряд ли Эрдоган просчитается настолько, чтобы наладить совместное производство с путиным.
Как отметил Давидюк, путин в лучших традициях советского союза – ворует технологию, а затем строит у себя 10 таких заводов. Понятно, что впоследствии возникает проблема, чтобы все это летало и стреляло, но его замысел – украсть технологию.
Турция постарается сохранять нейтралитет
По мнению политолога, турки так не просчитаются, особенно ввиду родственных связей Эрдогана с семьей Bayraktar, которая является владелицей завода по производству одноименных беспилотников. Тем более что это будет означать переход на сторону россии в этой войне.
Сейчас турки все же пытаются сохранять нейтралитет, статус-кво, чтобы можно было решать такие задачи, у которых есть определенные миссии. Помним, что торговля зерном была одной из заслуг Турции (в том числе), чтобы доставить зерно в страны Африки.
Как заметил Давыдюк, вероятнее всего, именно поэтому компания, производящая Bayraktar, не будет инвестировать в россию и уж точно не будет строить с россиянами свой завод.
"Однако я уверен, что стадо украинских Bayraktar таки полетит в россию и добавит им хлопков "для настроения", – подчеркнул Давидюк.
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путин выпрашивает у Эрдогана завод по производству Bayraktar: что известно
- президент россии владимир путин попросил у президента Турции Реджепа Эрдогана построить в государстве-агрессоре завод по производству Bayraktar. российский диктатор заметил, что в Объединенных Арабских Эмиратах якобы уже есть такая фабрика, поэтому он предложил открыть еще одну, но в россии.
- В то же время представитель компании Baykar Makina опроверг такой факт. Кроме того, гендиректор компании Халук Байрактар сказал, что не намерен продавать легендарные беспилотники путину.
- Зато в нашем государстве действительно может появиться завод по производству беспилотников Bayraktar. Кабинет министров Украины уже подготовил соответствующий законопроект, поскольку такие договоренности есть.