Відео Притула опублікував 26 липня, передає 24 канал. Він зазначив, що з початку повномасштабної війни вдруге звертається до росіян.

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Перше звернення він записав до російських зірок з проханням діяти. Наголосив, що 17 років працював на телебаченні й знає багато селебрітіс окупантів.

"Це був крок відчаю, але він, як виявилось, був наївним, бо подумав, що сотні російських зірок, які мають багатомільйонну аудиторію, можуть вплинути на суспільство. Як мінімум тому, бо вони приїжджали в Україну навіть після 2014 року й заробляли гроші. Вони не бачили тут жодних "нациків", – сказав Притула.

Мешканці країни "навпаки"

Волонтер в один момент зрозумів – не варто чекати усвідомленої реакції ні від російських зірок, тому що вони як і всі мешканці росії, є жителями країни "навпаки". Саме там голова РПЦ кіріл замість того, щоб закликати до миру, благословляє війну. Як іронізує Притула, це дуже набожна справа вбивати християн у сусідній країні.

"Хоча він благословляє не війну, а спецоперацію. У моєму розумінні теж щось не сходиться. Спецоперація – це коли на вертольотах влітаєш в чужу країну вбиваєш Усама Бен Ладена і повертаєшся. Коли сотні тисяч солдатів, техніки, авіації та флоту, то яка до біса спецоперація? Це війна!", – сказав Притула.

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Окупанти ніде не зможуть сховатися

Волонтер заявив, що він знає, як розвиватиметься майбутнє росіян після перемоги України у війні. Вже ідентифікують сотні окупантів.

В якийсь момент вас здивує, що дуже часто "асвободітєлі" випадково тонутимуть під час відпочинку в Шарм-ель-Шейху чи падатимуть випадково з балконів готелі в Анталії, а це будуть не випадковості,

– сказав Притула.

За його словами, на росію чекають репарації. Країна перетвориться в ізгоя, бо російський паспорт скрізь вважатимуть токсичним.

"Найкінченіше, що ви зробили у своєму житті – ви знищили міста, де були люди російськомовні й проросійськи налаштовані. Таке було в Маріуполі, Попасній чи Сєвєродонецку", – зазначив Притула й наголосив, що Україна ніколи не пробачить всіх злочинів.

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Росіяни ближче

Волонтер вважає, що росіяни не здатні ні на що, а його промова не є виявом ненависті.

"Хочу розчарувати. Ненависть – це занадто багато для вас. Це навіть благородного, до вас більше підходить слово презирство", – сказав Притула.

Він вважає, що в Махачкалі, Улан-Уде і Якутську, коли з війни повернутися тисячі бійців, виникне питання: "А навіщо нам вбивати українців якщо росіяни ближче? Це вони відправили нас на фронт як гарматне м'ясо". Притула наголосив, що саме так завжди робили з підкореними народами.

"Росіяни, Орвелл вам аплодує!", – звернувся Притула до вбивць.

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