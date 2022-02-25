Відповідне відео він опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Притула звернувся до "колег" російською.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Зараз так сталось, що ваша країна вбиває наших громадян. І зараз саме той час, щоб витягнути язик зі ж*пи і почати щось робити", – сказав Притула.

Він вважає, що дописи у фейсбуці та інстаграмі про те, що їм стидно і боляче, нічого не зміниться. Необхідні дії.

Якщо ви нічого не будете робити, то на ваших руках буде не тільки кров українців, але й ваших російських хлопців, яких ми зараз вбиваємо в Україні,

– зазначив телеведучий.

Та додав: "Блокуйте військові частини, виходьте на вулиці, виводьте своїх прихильників, людей які на вас рівняються. Ви ж зірки! Лідери думок. Або ж заткніться".

Сергій Притула звернувся до російських "колег": дивіться відео