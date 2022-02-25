Соответствующее видео он опубликовал на своей фейсбук-странице. Притула обратился к "коллегам" по-русски.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Сейчас так получилось, что ваша страна убивает наших граждан. И сейчас именно то время, чтобы вытянуть язык из ж*пы и начать что-то делать", – сказал Притула.

Он считает, что сообщения в фейсбуке и инстаграме о том, что им стыдно и больно, ничего не изменит. Необходимы действия.

Если вы ничего не будете делать, то на ваших руках будет не только кровь украинцев, но и ваших российских парней, которых мы сейчас убиваем в Украине,

– отметил он.

И добавил: "Блокируйте воинские части, выходите на улицы, выводите своих сторонников, людей которые на вас равняются. Вы же звезды! Лидеры мнений. Или заткнитесь".

Сергей Притула обратился к российским "коллегам": смотрите видео