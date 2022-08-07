Щемящие кадры опубликовал в соцсети Генштаб ВСУ. Видео до слез растрогало украинцев, которые оставили девочке и ее папе много теплых пожеланий.

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Лучший сюрприз к празднику – обнять своего героя! Пусть все украинские защитники вернутся домой как можно быстрее, с Победой,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Как украинские дети помогают ВСУ

Волонтер Сергей Притула рассказал, что дети активно приобщаются к помощи украинским защитникам и защитницам. Маленькие украинцы стремятся, чтобы в их страну как можно быстрее вернулся мир.

Притула признается, что дети "разрывают сердце своей искренностью" и просто штурмуют волонтерские штабы. Настойчивости маленьким украинцам хватает. Дети играют в шашки, музицируют на улицах городов, создают своими руками фантастические вещи. Все заработанные деньги – на ВСУ.

В частности, Притула поделился историей 10-летнего мальчика, который, чтобы помочь военным, играет на гитаре в переходе в Академгородке. Ребенок собирает на ВСУ. Но один раз полицейские забрали мальчика в отделение. Правоохранители подумали, что мама эксплуатирует ребенка и заставляет попрошайничать. К счастью, ситуация оперативно выяснилась, а мальчик пришел к Притуле в штаб, чтобы сделать фото.

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