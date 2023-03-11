Все сбережения решила отдать ВСУ, ведь ценности девочки изменились. Более того, помогают армии и родители ребенка.

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Что известно о том, как 10-летняя девочка помогает ВСУ

120 тысяч гривен – такую сумму передала девочка на внедорожник для пограничников,

– заявили в Госпогранслужбе.

Там отметили, что передать деньги 10-летнюю Машеньку вдохновили родители, которые постоянно помогают нашим военнослужащим.

За передаваемые деньги уже купили внедорожник, который поможет Государственной пограничной службе уничтожать врагов и освобождать нашу землю от оккупантов.



10-летняя девочка передала пограничникам деньги на авто / Фото Госпогранслужба

В Министерстве внутренних дел отметили, что после полномасштабного вторжения России в Украину мечты и ценности девочки изменились – и Маша решила отдать все свои сбережения на нужды защитников Украины.

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