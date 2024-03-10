Як повідомили у Десантно-штурмових війська ЗСУ, ця ситуація сталася на Мар'їнському напрямку. Там росіяни, використовуючи всі свої сили та засоби, активно намагаються захопити наші позиції та зламати нашу оборону. За кожен метр української тривають запеклі бої, а деякі позиції переходять з рук в руки та фактично є сірою зоною.

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Бій на гранатах

Повідомляється, що противник штурмував закриту позицію бійців та взяв у полон трьох наших бійців. Двох відразу відправили до себе в розташування, а "Психа" залишили біля себе укріплювати відбиту позицію.

Він добросовісно сидів біля них, а коли ті відвернулися, взяв гранату, кинув в них та втік назад до своїх. Потім його побратим "Нолан" штурхонув цю позицію та взяв трьох росіян у полон,

– розповідає начальник штабу батальйону “Символ”, який бере участь в керуванні боями.

Однак пізніше сталася подібна ситуація. Тоді ворожа група з п'яти окупантів здійснила штурм, у бліндажі було троє українців.

За словами офіцера, двох росіян на півдорозі вдалося ліквідувати, а третій все ж застрибнув у бліндаж. У бійця були обпечені руки, він не міг взяти автомат до рук. Тоді окупанти забігли до нього та взяли в полон, після чого він "просидів" з ними близько півтори доби.

"Ми не знали цього і почали активно "викурювати" противника скидами. А потім по перехопленню почули, що з наших є один живий, якого планують виставити на вхід, щоб ми їм не розвалили бліндаж. З мавіка ми побачили одягненого в нашу форму військового і впізнали в ньому "Психа", – пригадує офіцер.

"Даю 30 секунд"

Внаслідок цього Командування батальйону ухвалило рішення – скинути з дрона на позицію рацію. Далі проводилися перемовини з окупантами, аби переконати їх здатися у полон.

Зазначається, що морально-психологічний стан росіян погіршувався, їжа та вода закінчувалися. Вони були демотивовані воювати та дуже боялися обстрілів з українського боку.

Водночас вони також були нажахані тим, що їх вб’ють свої дорогою до позиції Сил оборони.

Вони сказали, що здатися – не варіант, бо їх перестріляють їхні снайпери. Ми пообіцяли зробити стіну з диму та подавити вогнем артилерії ворожі вогневі засоби, які були поблизу. Вони на це погодились, але сказали, що будуть виходити по-сірому. Тоді "Псих" закричав: "Я даю вам 30 секунд, інакше нас тут всіх просто "розберуть". Зрештою вони погодились на цю "авантюру",

– розповів "Символ".

Потім боєць повів за собою трьох росіян, які піднявши руки, добровільно здалися у полон і не чинили спротиву.

Командування Десантно-штурмових військ підкреслює, що того дня військова хитрість ЗСУ допомогла повернути втрачену позицію. Росіяни стабільно виходили на зв'язок зі своїми командирами, оскільки коли йшли здаватися, прихопили з собою і свою рацію.

Вже з полону вони відповідали, що й надалі тримають захоплений бліндаж. Їхні командири навіть не підозрювали, що росіяни вже перебувають у полоні. Повідомляється, що завдяки цьому того ж вечора українські бійці відновили позицію.