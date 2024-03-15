Водночас Юраш вважає важливим пояснення Ватиканом слів понтифіка. Нагадаємо, що у розмові з журналісткою папа Франциск зазначив, що Україна повинна мати сміливість сісти за стіл переговорів. За його словами, найсильнішим є той, хто "думає про людей, має мужність білого прапора та веде перемовини".
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Важливість візиту понтифіка
Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зазначив, що візит Папи Римського до України був би важливим сигналом.
У будь-який час, якщо Святіший Отець вирішить відвідати Україну, це буде дуже важливо не тільки для країни, але це буде сигналом, символом для всього світу,
– сказав посол.
Дипломат додав, що пояснення слів папи від кардинала Пароліна було дуже корисним для розуміння позиції понтифіка та Святого Престолу. Юраш наголосив, що Україна не згодна і не може прийняти символ білого прапора.
Андрій Юращ додав, що Україна перебуває на одній хвилі миру та переговорів, і наша держава вже зробила важливі кроки в цьому напрямку.
Чи можливий візит папи
- Раніше посол України при Святому Престолі Андрій Юраш розповів, що Україна постійно надсилає Папі Римському запрошення в нашу країну. Однак позиція понтифіка полягає у тому, що у разі потенційного візиту до Києва, Франциск має відвідати обов'язково і Москву.
- Посол України зазначає, що вони розуміють нереалістичність саме цієї позиції, адже Москва не надсилає меседжів щодо кооперації та співпраці з Ватиканом, і навіть формального. запрошення.
- Додамо, що український політикум запрошував папу Франциска, починаючи з президента Володимира Зеленського у 2020 році на зустрічі в Римі. Згодом президент повторив запрошення у травні 2023 року.