Папа Римський отримав запрошення від представників українського політикуму, починаючи з президента Володимира Зеленського у 2020 році на зустрічі в Римі. Згодом президент повторив запрошення у травні минулого року. Про позицію Папи Римського заявив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.

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Юраш відзначив, що українська сторона постійно нагадує про запрошення Франциска відвідати Україну.

Потім так само були запрошення: від прем'єра і всіх інших осіб офіційних. Папа прекрасно це знає. Він має своє бачення. Хоче й офіційно говорить, про те, що можливий, потенційний візит до Києва, від якого він не відмовляється, який хоче зреалізувати, він обов'язково пов'язує з візитом до Москви,

– пояснив дипломат.

Юраш додав, що вони розуміють нереалістичність саме цієї позиції, адже Москва не надсилає меседжів щодо кооперації та співпраці з Ватиканом, і навіть формального запрошення.

Заяви Франциска не є позицією Ватикану

Папа Римський далеко не вперше відзначається скандальними заявами. Днями світ сколихнуло чергове висловлювання Папи про "білий прапор", яке фактично закликало до капітуляції України.

Водночас Андрій Юраш зазначив, що заяви Папи Римського Франциска є його особистою лінією, а не позицією Ватикану. Він додав, що на підсвідомому рівні розуміє, що Франциск "хоче і пропонує моделі миру", але ці моделі не є прийнятними для України.

Ми повинні розуміти, що такі заяви відображають не позицію Апостольської столиці, Державного секретаріату. Більше – це його особиста лінія. Особисті погляди. Бо коли ми проаналізуємо, протягом двох років війни, все, що ми чули від офіційних осіб Держави Ватикан, не буду перераховувати, то ми таких заяв не чули. Відповідно вся оця контраверсивна площина обговорення пов’язана із відповідними заявами саме Папи,

– пояснив Юраш.

Висловлювання Папи Римського: що відомо