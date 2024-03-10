Голова католицької церкви наголосив на важливості діалогу, який повинен відбуватися за підтримки міжнародних сил. Він вважає, що нашій країні необхідно знайти сміливість для діалогу, щоб уникнути подальших жертв. За його словами, коли бачиш, що ти програєш, що справи йдуть не так, потрібно мати сміливість сісти за стіл переговорів.
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Переговори ніколи не є капітуляцією
Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск підхопив художній образ про "білий прапор", запропонований журналісткою. За словами речника, понтифік хотів вказати на "припинення військових дій" та "перемир'я досягнуте за допомогою сміливості переговорів".
В іншому місці інтерв’ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі кожну військову ситуацію, Папа чітко заявив: переговори ніколи не є капітуляцією,
– заявив Бруні.
Він додав, що Папа Франциск висловлює, так би мовити "глибоку прихильність до змученого українського народу".
Бруні запевнив, що первосвященник мовиться за всіх невинних жертв, благаючи знайти "частинку людяності", яка дозволить створити умови для дипломатичного припинення війни.
Водночас зауважимо, що Папа Римський стверджував, що переговори не обов'язково є здачею інтересів. Він навів приклад конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, де переговори, за його словами, не були капітуляцією.
Папа Римський лише нещодавно звинуватив Кремль в агресії: коротко
- 8 січня Папа Римський Франциск звернувся до членів дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, з щорічним посиланням "Стан світу". В ньому він уперше не просто засудив війну в Україні, а назвав агресора. Таким чином він відійшов від простого висловлення солідарності з Україною.
- Вже незабаром Папа Франциск назвав дії Росії "негідними та неприйнятними". Понтифік наголосив, що поведінка Москви не може бути виправдана жодним чином. На його думку, існує ризик того, що російсько-українська війна може стати забутою на тлі драматичних міжнародних подій.
- Раніше Франциск уникав безпосередньо називати країну, яка розпочала війну в Україні. До того ж у серпні 2023 року він звернувся до росіян по відео і сказав буквально таке: "Ви спадкоємці великої Росії, ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Спасибі за ваш спосіб бути росіянами".
- Папа згодом пояснив, що мав на увазі. Мовляв, він "думав не стільки географічно, скільки культурно", і висловлювався саме про культуру.