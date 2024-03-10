Глава католической церкви отметил важность диалога, который должен происходить при поддержке международных сил. Он считает, что нашей стране необходимо найти смелость для диалога, чтобы избежать дальнейших жертв. По его словам, когда видишь, что ты проигрываешь, что дела идут не так, нужно иметь смелость сесть за стол переговоров.

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Переговоры никогда не являются капитуляцией

Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Франциск подхватил художественный образ о "белом флаге", предложенный журналисткой. По словам представителя, понтифик хотел указать на "прекращение военных действий" и "перемирие достигнутое с помощью смелости переговоров".

В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду каждую военную ситуацию, Папа четко заявил: переговоры никогда не являются капитуляцией,

– заявил Бруни.

Он добавил, что Папа Франциск выражает, так сказать "глубокую приверженность к измученному украинскому народу".

Бруни заверил, что первосвященник говорит за всех невинных жертв, умоляя найти "частичку человечности", которая позволит создать условия для дипломатического прекращения войны.

В то же время заметим, что Папа Римский утверждал, что переговоры не обязательно являются сдачей интересов. Он привел пример конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС, где переговоры, по его словам, не были капитуляцией.

Папа Римский лишь недавно обвинил Кремль в агрессии: кратко