Можна навести дві причини, якими може бути змотивована позиція Папи. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, додавши, що Понтифік вже не раз робив гучні заяви.

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Перша версія – Папа не до кінця володіє ситуацією

Росія вже неодноразово використовувала різноманітні технології, щоб переконати людей вірити у ворожу пропаганду. Це роблять у надзвичайно великих масштабах.

Такими "корисними ід*отами" у свій час ставали навіть видатні люди. Наприклад, Альберт Ейнштейн, який колись був членом низки організацій, спрямованих на співдружність між Німеччиною та радянською Росією,

– зауважив Максим Несвітайлов.

Він додав, що людина може бути цілком освіченою та обізнаною у своїй галузі, але її дуже гарно "опрацьовують", щоб сформувати певне бачення події.

"Цілком можливо, що над Папою Римським активно працює російське та проросійське духовенство, яке переконує його в певних моментах і вербує. Ми розуміємо, що російська церква невідривна від ФСБ. До речі, так само "опрацювали" Ілона Маска", – розповів політолог.

Також варто згадати про те, що є багато людей, які "закохані в російську душу", але вони змінюють свою думку, коли безпосередньо з нею зустрічаються. Так само було з американським журналістом Такером Карлсоном. Він навіть поїхав у Росію та взяв інтерв'ю у Владіміра Путіна, але побачив іншу дійсність.

Зверніть увагу! Під час інтерв'ю Карлсон погоджувався з усім, що говорив Путін. Але після повернення в США, висміяв деякі заяви російського президента. Зокрема таку ціль війни, як "денацифікація", Карлсон назвав "найтупішою річчю, яку коли-небудь чув".

Друга версія – позиція Папи є послідовною

За словами політолога, можна розглянути версію про те, що Понтифік добре усвідомлює свої слова та каже їх навмисно. Наприклад, він обрав позицію підтримувати агресора, а не його жертв.

Якщо ми пригадаємо Другу світову війну, то Ватикан був абсолютно лояльний до фашистського режиму в Італії та до нацистського режиму в Німеччині. Про це можна знайти вдосталь матеріалів і навіть фото духовенства з Адольфом Гітлером,

– розповів експерт-міжнародник.

Він додав, що українцям вже не варто дивуватися через такі висловлювання, адже вони трапляються не вперше. Тут можна згадати про Хресну ходу, на якій українка та росіянка мусили крокувати поруч, а також похвалу "російському гуманізму".

Що сказав Папа про переговори: контекст