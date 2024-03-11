Можна навести дві причини, якими може бути змотивована позиція Папи. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, додавши, що Понтифік вже не раз робив гучні заяви.
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Перша версія – Папа не до кінця володіє ситуацією
Росія вже неодноразово використовувала різноманітні технології, щоб переконати людей вірити у ворожу пропаганду. Це роблять у надзвичайно великих масштабах.
Такими "корисними ід*отами" у свій час ставали навіть видатні люди. Наприклад, Альберт Ейнштейн, який колись був членом низки організацій, спрямованих на співдружність між Німеччиною та радянською Росією,
– зауважив Максим Несвітайлов.
Він додав, що людина може бути цілком освіченою та обізнаною у своїй галузі, але її дуже гарно "опрацьовують", щоб сформувати певне бачення події.
"Цілком можливо, що над Папою Римським активно працює російське та проросійське духовенство, яке переконує його в певних моментах і вербує. Ми розуміємо, що російська церква невідривна від ФСБ. До речі, так само "опрацювали" Ілона Маска", – розповів політолог.
Також варто згадати про те, що є багато людей, які "закохані в російську душу", але вони змінюють свою думку, коли безпосередньо з нею зустрічаються. Так само було з американським журналістом Такером Карлсоном. Він навіть поїхав у Росію та взяв інтерв'ю у Владіміра Путіна, але побачив іншу дійсність.
Друга версія – позиція Папи є послідовною
За словами політолога, можна розглянути версію про те, що Понтифік добре усвідомлює свої слова та каже їх навмисно. Наприклад, він обрав позицію підтримувати агресора, а не його жертв.
Якщо ми пригадаємо Другу світову війну, то Ватикан був абсолютно лояльний до фашистського режиму в Італії та до нацистського режиму в Німеччині. Про це можна знайти вдосталь матеріалів і навіть фото духовенства з Адольфом Гітлером,
– розповів експерт-міжнародник.
Він додав, що українцям вже не варто дивуватися через такі висловлювання, адже вони трапляються не вперше. Тут можна згадати про Хресну ходу, на якій українка та росіянка мусили крокувати поруч, а також похвалу "російському гуманізму".
Що сказав Папа про переговори: контекст
- Папа Римський Франциск дав інтерв'ю швейцарським ЗМІ. У ньому він згадав про війну в Україні та заявив, що нашій державі нібито треба "підняти білий прапор, проявити сміливість і сісти за стіл переговорів". Понтифік додав, що найсильнішим є той, хто думає про людей, а переговори начебто не є капітуляцією.
- У Ватикані пояснили заяву Папи. Там заявили, що слова про "білий прапор" є закликом до припинення вогню та встановлення миру. Папа нібито використав художній образ, який озвучила журналістка. У пресслужбі Ватикану додали, що Понтифік "глибоко прихильний до українського народу".
- Володимир Зеленський відреагував на слова Папи та нагадав, що російські окупанти не рухаються далі Європою тільки тому, що їх зупиняють українські військові. Він додав, що в Україні було багато білих церков, але їх знищила Росія. Президент закликав не займатися віртуальним посередництвом між тими, хто хочуть жити й тими, хто хочуть тебе вбити.
- Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій також опублікувала спільну заяву. У ній мовиться про те, що український народ ніколи не капітулює. Духовенство пригадало про сотні священників, яких вбила та закатувала Росія, і додало, що здатися ворогу – аж ніяк не є свідченням миру.