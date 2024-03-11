Папа Римский получил приглашения от представителей украинского политикума, начиная с президента Владимира Зеленского в 2020 году на встрече в Риме. Впоследствии президент повторил приглашение в мае прошлого года. О позиции Папы Римского заявил посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.

Читайте также Завербовали или нет: что могло натолкнуть Папу Римского на скандальное заявление

Юраш отметил, что украинская сторона постоянно напоминает о приглашении Франциска посетить Украину.

Потом так же были приглашения: от премьера и всех других официальных лиц. Папа прекрасно это знает. У него свое видение. Хочет и официально говорит, что возможный потенциальный визит в Киев, от которого он не отказывается, который хочет реализовать, он обязательно связывает с визитом в Москву,

– пояснил дипломат.

Юраш добавил, что они понимают нереалистичность именно этой позиции, ведь Москва не посылает месседжей о кооперации и сотрудничестве с Ватиканом, и даже формального приглашения.

Заявления Франциска не являются позицией Ватикана

Папа Римский не впервые отмечается скандальными заявлениями. На днях мир всколыхнуло очередное высказывание Папы о "белом флаге", которое фактически призвало к капитуляции Украины.

В то же время Андрей Юраш отметил, что заявления Папы Римского Франциска является его личной линией, а не позицией Ватикана. Он добавил, что на подсознательном уровне понимает, что Франциск "хочет и предлагает модели мира", но эти модели не являются приемлемыми для Украины.

Мы должны понимать, что такие заявления отражают не позицию Апостольской столицы, Государственного секретариата. Более того – это его личная линия. Личные взгляды. Потому что, когда мы проанализируем в течение двух лет войны все, что мы слышали от официальных лиц Государства Ватикана, не буду перечислять, то мы таких заявлений не слышали. Соответственно вся эта контраверсивная плоскость обсуждения связана с соответствующими заявлениями именно Папы,

– объяснил Юраш.

Высказывания Папы Римского: что известно