Після скандального коментаря Папи Франциска, Ватикан уточнив свою позицію щодо російсько-української війни. Державний секретар Святого Престолу, кардинал П'єтро Паролін, заявив, що для початку будь-яких переговорів Росія має першою припинити вогонь та свої агресивні дії.

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Мир залежить від двох сторін

Паролін наголосив, що голова католицької церкви вважає переговори проявом сміливості та сили, а не капітуляцією.

Він зазначив, що війна Росії проти України не є стихійним лихом, а результатом людських дій, тому ж людська воля має силу та відповідальність припинити її.

Створення умов для дипломатичного рішення у пошуках справедливого та міцного миру залежить не лише від однієї сторони конфлікту, а й від обох,

– заявив Паролін.

Ватикан активно виступає за мирне врегулювання російсько-української війни, закликаючи до діалогу та взаєморозуміння між Москвою та Києвом. Отже, позиція Святого Престолу полягає в тому, що лише через переговори можна досягти довготривалого миру.

Кардинал Паролін згадав, що війна приносить лише руйнування та страждання, тому необхідно прагнути до її завершення через мирні ініціативи та дипломатичні зусилля.

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