За його словами, журналістка поставила неправильне питання, і у Ватикані розуміють, хто агресор. Він додав, що заяви про "мужність білого прапора" не є закликом до капітуляції.

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Реакція представника Папи

Вісвалдас Кулбокас, коментуючи скандальні слова Папи Франциска, зазначив, що його серце сумує через численні жертви війни в Україні – особливо дітей. За словами Апостольського нунція, говорячи про припинення війни, Папа першим підіймає білий прапор. Це означає, що він запрошує всіх до діалогу, бо "продовження кровопролиття завдає йому болю".

На думку Кулбокаса, потрібно було запитати у Папи Римського, що має зробити Росія.

Достатньо просто розплющити очі – звідки два роки тому взялися ракети, бронетехніка і солдати? З України чи з Росії?

– зазначив нунцій.

Апостольський нунцій в інтерв'ю і сам відповів на це питання – він переконаний, що Росія повинна припинити вбивати та посилати на українську територію своїх військових, ракети, дрони. Він зазначив, що молиться за те, щоб Росія припинила вбивства, а Україна знайшла наймудріший шлях впоратися з цією агресією і нестерпним болем.

Також Вісвалдас Кулбокас відповів на питання щодо переговорів України та Росії. Він наголосив, що можливість діалогу супроводжується питанням, "що призведе до більшої кількості жертв".

Намагатися дати відсіч у цій війні чи здатися? Українці знають свою історію, вони знають, що це відбувалося неодноразово, знають з історії, що ціна підкорення такій владі була набагато вищою – не тільки жертви, а й муки, зокрема масові, як під час Голодомору. І якщо так, постає питання: що принесе більше жертв — протистояння агресору чи укладення якоїсь угоди? І якою в такому разі має бути ця угода?

– акцентував Вісвалдас Кулбокас.

Він додав, що капітуляція не є виходом з ситуації.

"Білий прапор" Папи