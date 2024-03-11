По его словам, журналистка задала неправильный вопрос и в Ватикане понимают кто агрессор. Он добавил, что заявления о “мужестве белого флага” не являются призывом к капитуляции.
Смотрите также "Мужество белого флага": все, что известно о скандальном заявлении Папы Римского
Реакция представителя Папы
Висвалдас Кулбокас, комментируя скандальные слова Папы Франциска, отметил, что его сердце скорбит из-за многочисленных жертв войны в Украине – особенно детей. По словам Апостольского нунция, говоря о прекращении войны, Папа первым поднимает белый флаг. Это означает, что он приглашает всех к диалогу, потому что "продолжение кровопролития причиняет ему боль".
По мнению Кулбокаса, нужно было спросить у Папы Римского, что должна сделать Россия.
Достаточно просто открыть глаза – откуда два года назад взялись ракеты, бронетехника и солдаты? Из Украины или из России?
– отметил нунций.
Апостольский нунций в интервью и сам ответил на этот вопрос – он убежден, что Россия должна прекратить убивать и посылать на украинскую территорию своих военных, ракеты, дроны. Он отметил, что молится за то, чтобы Россия прекратила убийства, а Украина нашла самый мудрый путь справиться с этой агрессией и невыносимой болью.
Также Висвалдас Кулбокас ответил на вопрос о переговорах Украины и России. Он отметил, что возможность диалога сопровождается вопросом, "что приведет к большему количеству жертв".
Пытаться дать отпор в этой войне или сдаться? Украинцы знают свою историю, они знают, что это происходило неоднократно, знают из истории, что цена подчинения такой власти была гораздо выше – не только жертвы, но и мучения, в частности массовые, как во время Голодомора. И если так, возникает вопрос: что принесет больше жертв – противостояние агрессору или заключение какого-то соглашения? И каким в таком случае должно быть это соглашение?
– акцентировал Висвалдас Кулбокас.
Он добавил, что капитуляция не является выходом из ситуации.
"Белый флаг" Папы
- Папа Франциск в интервью швейцарскому вещателю сказал, что Украина должна иметь смелость сесть за стол переговоров. Он заявил, что самым сильным является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет "мужество белого флага".
- Это заявление вызвало возмущение у общества. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций дал совместный комментарий относительно слов понтифика. Как отметили представители церквей, "никто и никогда не заставит наш народ капитулировать". Они добавили, что если бы Украина сдалась, то преступления России повторились в европейских городах.
- Кроме этого, Апостольского нунция в Украине пригласили в МИД, чтобы обсудить слова Папы Римского. Украинцы отметили, что очень разочарованы заявлениями Франциска. В ведомстве отметили, что ожидали призывов к объединению от Папы – а не легализации права сильного.