Папа Римский Франциск в праздник католической Пасхи обратился к верующим с традиционным посланием и благословением "Града и Мира". Во время Святой Мессы в Ватикане обратился с решительным призывом к "уважению к принципам международного права".

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Понтифик перечислил конфликты, которые происходят на Ближнем Востоке, на Кавказе и, конечно, в Украине.

Пусть же Воскресший Христос откроет дорогу мира для страждущего населения этих регионов (Израиля, Сектора Газа и Украины, – 24 Канал). Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелание об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!

– сказал Папа Римский в своей речи с лоджии базилики Святого Петра.

Также он призвал ЦАХАЛ и ХАМАС освободить заложников, а международные организации в полной мере возобновить помощь Сектору Газы.

Что ответила Украина

В Коордштабе ответили, что украинские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к обмену по такому принципу, однако Россия не желает возвращать своих людей.

Что Папа Римский ранее говорил о войне