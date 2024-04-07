Кирило Буданов у своєму інтерв'ю розповів, що німецькі ракети Taurus могли б полегшити життя українцям. Ці ракети можуть уражати командні центри ворога та інші важливі цілі.

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Це чудова зброя

Вже не вперше українські посадовці висловлюються про необхідність ракет великої дальності.

Taurus, безумовно, полегшив би наше життя,

– сказав Буданов.

Він зазначив, що це – чудова зброя, щоб "вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі".

На питання про те, чи може країна покластися на Німеччину, керівник ГУР сказав, що сподівається, що так.

Буданов також прокоментував ініціативу Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України. Він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.

Буданов про подальший перебіг бойових дій