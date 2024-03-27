В столице Венгрии, городе Будапешт, вечером 26 марта на протест вышли несколько тысяч человек. Они требуют отставки главного прокурора и премьер-министра страны Виктора Орбана после обнародования аудиозаписи со свидетельствами коррупции в правительстве.
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У Орбана появился оппонент
Протестующие прошли маршем от здания генеральной прокуратуры до парламента. Часть из них несла факелы и выкрикивала призывы к отставке.
Перед теми, кто собрался на демонстрацию выступил Петер Мадьяр – бывший муж экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги. Он и опубликовал аудиозапись.
Мужчина подтвердил намерения создать собственную партию, чтобы бросить вызов Орбану на местных выборах и выборах в Европарламент в июне.
Венгры благодарят вас... за то, что вы пришли сегодня тысячами... чтобы сказать власти, что с нас достаточно,
– сказал Мадьяр.
Детали скандала
Скандал в Венгрии вспыхнул из-за обнародования аудиозаписи с голосом бывшего министра юстиции Юдит Варги, на котором она якобы подтверждает сговор венгерских чиновников для сокрытия коррупции.
Петер Мадьяр, бывший политический инсайдер, опубликовал запись в Facebook и YouTube. Он передал запись в прокуратуру в Будапеште, чтобы его использовали его как доказательство.
Зато Варга обвинила Мадяра в домашнем насилии во время их брака и утверждала, что заявления были сделаны под давлением.
Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы как можно скорее убежать. В такой ситуации любой человек может сказать то, что он не имеет в виду в состоянии страха,
– написала она.
Мадьяр ее обвинения отрицает.
Когда-то высокопоставленный, но малоизвестный член политического окружения Орбана, Мадьяр стал известным после интервью YouTube-каналу Partizan, где он обвинил правительство Орбана в широкомасштабной коррупции и использовании клеветнических кампаний для дискредитации оппонентов.
Сторонники этого экс-чиновника надеются, что его позиция может помочь изменить политическую систему Венгрии.