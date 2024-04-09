Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Сергей Лавров готовит встречу Владимира Путина. Он добавил, что сейчас внешнеполитическое ведомство КНР и партия, что руководит, следят за тем, заедет ли диктатор в КНДР до Китая. Отметим, что в КНР Лавров должен провести ряд переговоров и встреч.

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"Если заедет, то все не так гладко, как "хотелось бы". Шольц поехал во второй раз. Впервые ездил как раз уговаривать Си, чтобы тот отговорил Путина от ядерного удара. И у него, по информации СМИ, это получилось тогда – в 2022-м году. Сейчас Шольц едет туда же", – сказал политтехнолог.

Вместе с канцлером Германии в КНР едут министры, которые связаны с промышленностью и бизнесом. Поэтому, считает Тизенгаузен, будут определённые соглашения.

Едет разговаривать "как бы свернуть войну". Едут, чтобы сформировать позицию, как бы так Россию на этом саммите, который будет, посадить за стол переговоров и начать уже какие-то переговоры с Россией на условиях Путина. И как лучше уговаривать Путина,

– предположил политтехнолог.

Обратите внимание! Глобальный саммит мира насчёт украинской формулы мира может состояться летом в Швейцарии. Известно, что на встречу пригласили до сотни государств. В частности, Украина приглашала главу КНР Си Цзиньпина. Однако, в Китае заявили, что на саммите хотят видеть представителя России. Иначе – будут бойкотировать такие мероприятия. Впрочем, страну-агрессора на мероприятие таки не пригласили.

К тому же Китай и Германия могут обсуждать тему Ближнего Востока. Все потому, что после удара Израиля по консульству в Дамаске и гибели высокопоставленных генералов Корпуса стражей Исламской революции, все будто на пороховой бочке.

"Но проблема в чем? Шольц провозгласил себя "канцлером мира". С Путиным, как и с Гитлером, политика "умиротворения" не проходит. Она его только разозлит и будет побуждать на новые агрессивные действия", – отметил Борис Тизенгаузен.

Позиция Шольца относительно войны в Украине