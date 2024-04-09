Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Сергей Лавров готовит встречу Владимира Путина. Он добавил, что сейчас внешнеполитическое ведомство КНР и партия, что руководит, следят за тем, заедет ли диктатор в КНДР до Китая. Отметим, что в КНР Лавров должен провести ряд переговоров и встреч.
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"Если заедет, то все не так гладко, как "хотелось бы". Шольц поехал во второй раз. Впервые ездил как раз уговаривать Си, чтобы тот отговорил Путина от ядерного удара. И у него, по информации СМИ, это получилось тогда – в 2022-м году. Сейчас Шольц едет туда же", – сказал политтехнолог.
Вместе с канцлером Германии в КНР едут министры, которые связаны с промышленностью и бизнесом. Поэтому, считает Тизенгаузен, будут определённые соглашения.
Едет разговаривать "как бы свернуть войну". Едут, чтобы сформировать позицию, как бы так Россию на этом саммите, который будет, посадить за стол переговоров и начать уже какие-то переговоры с Россией на условиях Путина. И как лучше уговаривать Путина,
– предположил политтехнолог.
К тому же Китай и Германия могут обсуждать тему Ближнего Востока. Все потому, что после удара Израиля по консульству в Дамаске и гибели высокопоставленных генералов Корпуса стражей Исламской революции, все будто на пороховой бочке.
"Но проблема в чем? Шольц провозгласил себя "канцлером мира". С Путиным, как и с Гитлером, политика "умиротворения" не проходит. Она его только разозлит и будет побуждать на новые агрессивные действия", – отметил Борис Тизенгаузен.
Позиция Шольца относительно войны в Украине
- Олаф Шольц заявил, что Путин просчитался, когда думал, что ЕС не будет поддерживать Украину до победы. Канцлер Германии убежден, что диктатор завершит войну только тогда, когда поймет, что ее невозможно выиграть на поле боя.
- В то же время, несмотря на давление в Германии, Шольц боится передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он опасается, что, если это оружие ударит по России или важных для нее объектах, так Германия может стать стороной конфликта.
- Между тем лидер немецкой фракции СДП Рольф Мютцених заявил, что надо благодарить Шольца, ведь он помог "предотвратить возможный ядерный удар российской армии по Украине". Мол, это произошло после того, как немецкий канцлер посетил КНР.