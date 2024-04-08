Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Россия выступает "младшим партнером" для сильного Китая. Так Си Цзиньпин может получить от Владимира Путина практически все, что захочет.

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Китаю выгодна слабая Россия

Владимир Путин, который боится новых санкций, является податливым и невыездным – только на руку Пекину. Более того, у России сейчас большие проблемы с нефтью, газом, их транспортировкой и переработкой.

Можно бесконечно перечислять проблемы, которые сейчас есть в России, и все они – на руку Пекину. Только вспомните сколько было переговоров после которых Китай получал все, что хотел, причем это касалось в основном материальных аспектов, тогда как Кремль получал только слова политической поддержки,

– рассказал политолог.

Такие невыгодные отношения между странами продолжаются уже 10 лет, но сейчас ситуация для Москвы стала критической. Причина в том, что индийские компании начали отказываться от торговли с подсанкционными предприятиями.

На 6 китайских компаний уже наложены санкции, что очень нежелательно для экономики страны, что только сейчас выходит из состояния рецессий, в котором находилась после пандемии коронавируса.

Кстати, одним из факторов, который "вытащил" экономику Китая из больших проблем, была помощь России, которая почти безлимитно передавала ему все сырье. Говорится о газе, дереве, алюминии, золоте,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Кроме этого, стоит вспомнить, что все золотовалютные ресурсы России хранятся в основном в юанях. Поэтому, когда в 2023 году китайский юань потерял 20% своей стоимости, то одновременно "обвалились" золотовалютные ресурсы страны-агрессора.

Что хочет получить от Китая Россия

Бесспорно, ключевой темой переговоров Лаврова в Пекине станет Украина. Этот вопрос сейчас стоит на первом месте для Владимира Путина, потому что с ним связано все, о чем уже упоминалось выше, в частности санкции и международная изоляция.

Путин понимает, что стратегически уже проиграл. Он больше не может направлять свои геополитические, военные, экономические усилия никуда, пока застрял в войне с Украиной. Поэтому пытается "отползти" назад, а чтобы это сделать ему нужен серьезный геополитический игрок, такой как Китай,

– отметил политолог.

Вполне вероятно, что представители Пекина примут участие в саммите мира. Сейчас позиция страны по этому поводу достаточно умеренная. Никто даже не вспоминает об альтернативной "формуле мира", которую когда-то предлагал Китай.

Все это неплохие стартовые условия. Если не ошибаюсь, анонсировано, что на саммите мира будет более 100 стран, среди них страны Глобального Юга. В таком противостоянии к Путину, Китаю будет трудно придерживаться своей позиции, поэтому глава Кремля во многом придется уступать,

– подытожил Алексей Буряченко.

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