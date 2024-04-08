Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что Украина таким образом сможет давить на партнеров, ведь она не обвиняет Китай в том, что он поддерживает войну. Между тем, такое сотрудничество Пекина с Россией может нанести ему сильный вред.

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Нежелательный сценарий для России

Наши союзники и партнеры, в частности Германия, говорили о том, что они не будут передавать спутниковые снимки для идентификации российских целей или для передачи ВСУ для дальнейших ударов по ним, потому что это будет означать, что страна участвует в войне.

По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, на ситуацию можно посмотреть обратно, ведь это наоборот давление на, например, Германию. Украина не обвиняет Китай в том, что он "входит в войну". Если бы Германия и союзники делали аналогичные вещи, то в случае обвинения со стороны России, они бы могли привести в аргумент пример Китая.

Для России – это нежелательный сценарий, когда ей будут говорить, что они сами это делают,

– отметил Ус.

Также он добавил, что недавно, на одном арабском канале была интересная дискуссия между немецким и российским экспертом о предоставлении помощи Украине от Германии. Когда последний сказал, что таким образом Германия втянется в войну, ведущая телеканала сказала, что Россия сама просит оружие у Ирана и никто не говорит, что он является частью войны.

"Важно давить на партнеров: Европе объяснять, что это делает Китай, а Трампу подчеркивать, что, по его словам, главный противник США является почти одним целым с Россией", – отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Финансовые санкции

По мнению Уса, Китай стал тем Китаем, каким мы сейчас его видим, за последние 20 лет. Если вернуться в 2001 год, когда он не был частью глобальной экономики, его ежегодный экспорт был примерно 300 миллиардов долларов. Сейчас экспорт у них составляет 3,3 триллиона долларов. Возможность быть частью глобальной экономики, которую Китай получил от США и Европы, позволила ему расти.

Страны Европы должны вводить финансовые санкции, которые уже дают результат. В феврале 2024 года китайские банки уже говорили России, что они уже ограничивают операции с ними. Для финансового рынка Китая приоритет – не Россия, а Европа и Америка,

– добавил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Китай может начать бояться Индии

По словам Уса, чем больше Китай будет помогать России, тем больше будет вероятность того, что США и Европа предпочтут Индию, которая по численности населения почти такая, как Китай. Они могут подумать, что Индия не ведет себя так же как Китай, а имеет такое же достаточно образованное население, с которым можно сотрудничать. Уже есть информация, что примерно 100 миллиардов инвестиций планируется в строительство в Индии определенных промышленных объектов.

"Китай имеет территориальные проблемы с Индией и если сейчас она больше боится Китай, то, возможно, из-за изменения экономического фактора, именно Индия будет ведущей силой. Прежде всего это сможет ограничить его сотрудничество с Россией", – прокомментировал главный консультант Национального института стратегических исследований.

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