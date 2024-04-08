Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що Україна в такий спосіб зможе тиснути на партнерів, адже вона не звинувачує Китай у тому, що він підтримує війну. Тимчасом, така співпраця Пекіна з Росією може завдати йому сильну шкоду.

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Небажаний сценарій для Росії

Наші союзники та партнери, зокрема Німеччина, говорили про те, що вони не будуть передавати супутникові знімки для ідентифікації російських цілей або для передачі ЗСУ для подальших ударів по них, бо це буде означати, що країна бере участь у війні.

На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, на ситуацію можна подивитись зворотно, адже це навпаки тиск на, наприклад, Німеччину. Україна не звинувачує Китай в тому, що він "входить у війну". Якби Німеччина та союзники робили аналогічні речі, то у разі обвинувачення з боку Росії, вони б могли навести в аргумент приклад Китаю.

Для Росії – це небажаний сценарій, коли їй будуть казати, що вони самі це роблять,

– зазначив Ус.

Також він додав, що нещодавно, на одному арабському каналі була цікава дискусія між німецьким та російським експертом щодо надання допомоги Україні від Німеччини. Коли останній сказав, що у такий спосіб Німеччина втягнеться у війну, ведуча телеканалу сказала, що Росія сама просить зброю в Ірану та ніхто не каже, що він є частиною війни.

"Важливо тиснути на партнерів: Європі пояснювати, що це робить Китай, а Трампові наголошувати, що, за його словами, головний супротивник США є майже одним цілим із Росією", – зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Фінансові санкції

На думку Уса, Китай став тим Китаєм, яким ми зараз його бачимо, за останні 20 років. Якщо повернутись у 2001 рік, коли він не був частиною глобальної економіки, його щорічний експорт був приблизно 300 мільярдів доларів. Зараз експорт у них складає 3,3 трильйона доларів. Можливість бути частиною глобальної економіки, яку Китай отримав від США та Європи, дозволила йому зростати.

Країни Європи мають запроваджувати фінансові санкції, які вже дають результат. В лютому 2024 року китайські банки вже казали Росії, що вони вже обмежують операції з ними. Для фінансового ринку Китаю пріоритет – не Росія, а Європа та Америка,

– додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Китай може почати боятись Індії

За словами Уса, чим більше Китай буде допомагати Росії, тим більшою буде вірогідність того, що США та Європа нададуть перевагу Індії, яка за кількістю населення майже така, як Китай. Вони можуть подумати, що Індія не поводиться так само як Китай, а має таке саме достатньо освічене населення, з яким можна співпрацювати. Вже є інформація, що приблизно 100 мільярдів інвестицій планується у будівництво в Індії певних промислових об’єктів.

"Китай має територіальні проблеми з Індією і якщо зараз вона більше боїться Китай, то, можливо, через зміну економічного фактора, саме Індія буде провідною силою. Насамперед це зможе обмежити його співробітництво з Росією", – прокоментував головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

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