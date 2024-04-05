Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов сказав 24 Каналу, що у листопаді на саміті APEC у Сан-Франциско були встановлені певні домовленості між президентом Байденом і Сі Цзіньпіном про те, як буде функціонувати планета в 2024 році. Відтоді Америка робила багато кроків для того, щоб конкретизувати ці домовленості і порушити всі проблемні теми в ширшому порядку, однак КНР робила все можливе, що не йти на переговори.

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Тиск від США

Очікувалося, що дзвінок між Байденом і Сі Цзіньпіном відбудеться в лютому під час китайського Нового року, однак цього не сталося.

Сі не хотів іти на цей дзвінок, і для цього блокували різні ініціативи, робили різні маніпуляції. Але нарешті Америка "притиснула" Китай у цьому процесі. Сі пішов на телефонний дзвінок, тому що запит був від Байдена,

– зауважив Харитонов.

Є два стейтменти (заяви – 24 Канал): американський і китайський. Американський стейтмент дуже чіткий, оскільки показує весь перелік вимог до КНР, зокрема що стосується Росії, російського ОПК і зупинення російської війни в Україні.

У китайському стейтменті Україна згадується в загальному, але він містить багато важливих нюансів на фундаментальному рівні.

Три принципи Сі Цзіньпіна

Сі Цзіньпін опублікував три принципи про взаємини з Америкою у 2024 році.

Нагадаю, що принципи та думки Сі Цзіньпіна мають статус закону в КНР, і ці речі вписуються в статути підприємств, бо це комуністична тоталітарна держава,

– наголосив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

Ці три принципи досить цікаві як для Китаю: там згадується пункт про мир, пункт про справедливість і пункт про відновлення довіри. Виглядає, що це про Америку, але насправді все, що стосується Америки, стосується всієї планети, безпеки всіх демократів і, знову ж таки, України.

Підштовхнула ситуація в Китаї

За словами Харитонова, Китай "дотиснули" економічно: в нього з багатьох моментів відкат на 30 років, дефляція і крах ринку нерухомості тривають, безробіття зростає, а іноземні капітали впали за 2023 рік на 80%.

Минулого тижня відбулися три економічних форуми на чолі з Сі Цзіньпіном, які провалилися. Одразу після цього Сі вже подзвонив. Плюс військове стримування. Серйозні пакти будуть підписані наступного тижня у Вашингтоні за участі Японії і Філіппін,

– сказав Артур Харитонов.

У таких умовах Сі Цзіньпіну буде необхідно виконувати вимоги Сполучених Штатів, і це позитивно.

Зверніть увагу! США і Японія разом із Великою Британією, Австралією та Філіппінами хочуть посилити своє партнерство, аби спільно протистояти наполегливій військовій активності Китаю. В межах цих зв'язків країни планують співпрацювати в галузі оборонних технологій та збільшити кількість спільних військових навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що це партнерство буде узгоджене на зустрічі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди і президента США Джо Байдена під час саміту у Вашингтоні 10 квітня.

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