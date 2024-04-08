Чем пригрозили Китаю

По ее словам, любые банки, которые способствуют крупным транзакциям, направляющие товары военного назначения или двойного назначения на российскую оборонно-промышленную базу – подвергаются серьезному риску санкций со стороны США.

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Я подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают,

– говорится в заявлении Йеллен, подготовленном для выступления для пресс-конференции в резиденции посла США в Пекине.

О каких санкциях идет речь Напомним, президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ об усилении санкций в отношении финансовых учреждений, которые помогают России. Этим банкам могут закрыть доступ к финансовой системе США, что означает фактическое уничтожение финучреждения

Расправа с теми, кто обходит санкции США

Таким образом, то, что такая угроза сейчас нависла над китайскими кредиторами, является еще одним примером того, как две сверхдержавы все чаще оказываются по разные стороны геополитических и экономических разломов.

Как отмечает Bloomberg, администрация Байдена пытается расправиться с фирмами по всему миру, которые помогают России избежать сети санкций. А именно тех, которые США и их союзники ввели против России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Заметьте! Главным оружием Америки против финансовых институтов является способность Казначейства перекрыть им доступ к долларам США, что является реальной угрозой для любого банка, действующего на международном уровне.