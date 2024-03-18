Сколько нефти готов импортировать Китай

По данным Kpler, Китай в этом месяце готов получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поступлений нефти Sokol увеличатся втрое по сравнению с предыдущим месяцем, до рекордного показателя в 379 тысяч баррелей в день.

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Китай остается последовательным покупателем российской нефти с момента вторжения Москвы в Украину, а в последнее время воспользовался снижением цен на Sokol после того, как поставки этой марки в Индию сократились,

– пишет Bloomberg.

Вместе с тем ожидается, что импорт ESPO, другой марки российской нефти, в этом месяце составит 882 тысячи баррелей в день. Это является самым высоким показателем с января 2023 года.

Важно! Трейдеры отмечают, что непонятно, все ли грузы Sokol переданы реальным покупателям или же они попадут на таможенный склад. Они ссылаются на колебания китайских банков участвовать в торговле, что обусловлено недавними санкциями США против танкеров.