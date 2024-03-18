Сколько нефти готов импортировать Китай
По данным Kpler, Китай в этом месяце готов получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поступлений нефти Sokol увеличатся втрое по сравнению с предыдущим месяцем, до рекордного показателя в 379 тысяч баррелей в день.
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Китай остается последовательным покупателем российской нефти с момента вторжения Москвы в Украину, а в последнее время воспользовался снижением цен на Sokol после того, как поставки этой марки в Индию сократились,
– пишет Bloomberg.
Вместе с тем ожидается, что импорт ESPO, другой марки российской нефти, в этом месяце составит 882 тысячи баррелей в день. Это является самым высоким показателем с января 2023 года.
Продолжит ли Индия покупать российскую нефть
Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp уже ведут совместные переговоры с "Роснефтью" по годовой сделке.
- Она касается обеспечения совокупного объема до 400 тысяч баррелей в сутки российской нефти марки Urals в течение финансового года, который начинается 1 апреля.
- Впрочем, конечные объемы нефти будут зависеть от условий оплаты и скидок, предложенных Россией.
Но индийские нефтепереработчики считают предложенную скидку несущественной. Кроме того, есть неопределенность относительно введенных санкций. Как добавляют источники в правительстве, Индия продолжит покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться ниже верхней границы цены на не санкционных судах.