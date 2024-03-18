Скільки нафти готовий імпортувати Китай

За даними Kpler, Китай цього місяця готовий отримати близько 1,7 мільйона барелів російської нафти за день. Очікується, що обсяги надходжень нафти Sokol збільшаться втроє порівняно з попереднім місяцем, до рекордного показника в 379 тисяч барелів на день.

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Китай залишається послідовним покупцем російської нафти з моменту вторгнення Москви в Україну, а останнім часом скористався зниженням цін на Sokol після того, як постачі цієї марки до Індії скоротилися,

– пише Bloomberg.

Водночас очікується, що імпорт ESPO, іншої марки російської нафти, цього місяця становитиме 882 тисячі барелів за день. Це найвищий показник із січня 2023 року.

Важливо! Трейдери зазначають, що незрозуміло, чи всі вантажі Sokol передані реальним покупцям чи ж вони потраплять на митний склад. Вони посилаються на вагання китайських банків брати участь у торгівлі, що зумовлено нещодавніми санкціями США проти танкерів.