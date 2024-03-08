Як на це впливає Росія

Росія вагомий торговельний партнер Китаю. С початку 2024 року двосторонній товарообіг між цими державами зріс на 9,3%, досягнувши значення 37 мільярдів доларів.

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При цьому, експорт з Китаю у Росію зріс на 12,5% за перші місяці нового року. У 2023 товарообіг між цими країнами досяг 240 мільярдів доларів. Цільовим був показник 200 мільярдів доларів.

Співпраця між Китаєм та Росією лише розвивається. ЄС, своєю чергою, незадоволений цією взаємодією. Маємо розуміти, що такі дії Китаю також спонсорують військові дії Росії проти України.

Як Китай підтримує Росію

Попри заклики європейських лідерів до Пекіну, китайський уряд намагається всидіти на двох стільцях. З одного боку, Китай хоче співпрацювати зі світовою спільнотою, а з іншого – активно торгує з росіянами. Про неоднозначність позиції китайської влади свідчать і заяви її лідерів.

Ван Ї Міністр закордонних справ Пекіна Китай і Росія створили нову парадигму відносин між великими державами. Політична взаємна довіра між двома сторонами продовжує поглиблюватися. Російський природний газ потрапляє до будинків у Китаї, а китайські автомобілі їздять вулицями Росії.

Однак, не тільки з Росією активно співпрацює Китай. Значно зросла торгівля Пекіну з: