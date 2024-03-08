Подача показників та оплата "по-новому"

Так, у компанії заявили, що споживачі можуть скористатися офіційним додатком для смартфонів. Через нього можна швидко передати показники.

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Обираєте у застосунку "Внести нові показання", вводите свої дані та одразу бачите обсяг спожитих кіловат-годин. Також зможете переглянути попередні показання,

– йдеться у повідомленні.

Також можна швидко та зручно оплачувати електроенергію, GPay/Apple Pay або за допомогою банківської карти, не вводячи постійно реквізити та інші дані, як, наприклад, на платіжному терміналі.

Нагадаємо! Подавати показники лічильників світла потрібно за два дні до завершення поточного місяця та протягом перших трьох днів наступного місяця.

Щобільше, споживачі можуть переглядати статистику споживання та швидко отримувати допомогу від фахівців компанії через чат підтримки.

Повірка лічильників електроенергії

Всі громадяни України, у яких настає час для проведення повірки лічильників, повинні пройти процедуру повірки лічильників. Це стосується лічильників електроенергії, але й газу, води та тепла.

Зауважте! Якщо повірка не буде проведена у встановлені терміни, це може призвести до відключення комунальних послуг або штрафів.

Це потрібно зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону. При цьому, повірка може бути ініційована як самим споживачем, так і постачальником послуг. Часто компанії-постачальники самі зв'язуються зі споживачами, коли настає час для повірки.

Чи зміниться тариф на електроенергію

Нині тариф на електроенергію становить – 2,64 гривні за кіловат-годину. Ця сума не буде змінюватися до кінця опалювального сезону. Проте у коментарі для 24 Каналу Олег Попенко розповів, що після опалювального сезону, ціни на світло можуть зрости у два етапи і досягнути 6 гривень.

Тож, на його погляд, тарифи можуть зрости так:

на першому етапі – до рівня 3,5 – 4 гривні.

друге зростання – до 5,5 – 6 гривень.

Проте, Герман Галущенко повідомив, що нині не варто чекати на підвищення тарифів до 6 гривень, адже у цьому немає потреби.