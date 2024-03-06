Що допомогло знизити інфляцію

У НБУ назвали чинники, які допомогли знизити інфляцію у 2023 році:

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гарні врожаї, завдяки яким суттєво сповільнилося зростання цін на продукти;

помірніший вплив на витрати бізнесу з боку сировини та логістики. У всьому світі дешевшала нафта. Також були налагоджені альтернативні шляхи постачання товарів, що вплинуло на вартість їхньої доставки;

фіксування тарифів на окремі житлово-комунальні послуги (газ, опалення, гарячу воду).

Також на інфляцію вплинули дії НБУ. До них належать підтримка стабільності курсу гривні та високого рівня привабливості гривневих інструментів для заощаджень – це обмежувало попит на валюту.

Що буде з цінами

У НБУ повідомили, що інфляція і надалі буде помірною. Найближчими місяцями вона буде коливатися в діапазоні 5%, а у другому півріччі може досягнути 8,6%.

Основною причиною цього будуть дещо скромніші врожаї, адже минулого року високу врожайність аграріям забезпечили надсприятливі погодні умови, а цього року вони, ймовірно, будуть близькими до середніх кліматичних норм. Крім того, зберігатиметься негативний вплив війни на витрати бізнесу,

– написали у НБУ.

У регуляторі очікують, що протягом наступних років ріст цін знову знизиться до цільового діапазону 4 – 6%.