Де найвищі зарплати

Лідером за рівнем заробітної плати стала галузь "Інформація та телекомунікації", де середній дохід працівників зріс на 23,3% і склав 41 326 гривень на місяць.

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Крім того, у секторі з найвищими зарплатами опинилися такі галузі:

"Фінансова та страхова діяльність" з середньою зарплатою 37 477 гривень , що на 24,0% вище порівняно з попереднім роком;

, що на 24,0% вище порівняно з попереднім роком; "Державне управління та оборона", де зарплати виросли на 12,2% і склали 28 516 гривень.

"Професійна, наукова та технічна діяльність" середній дохід збільшився на 13,8% і становив 25 860 гривень.

Галузь із найнижчою зарплатою:

Найнижчий дохід був у сфері освіти, де середня зарплата становила 13 500 гривень, показавши зростання на 0,5%.

Зростання зарплат у 2024 році

Нещодавно 24 Канал повідомляв, що Національний банк України прогнозує подальше скорочення рівня безробіття та збільшення заробітних плат. Очікується, що попит на висококваліфікованих працівників залишатиметься високим, особливо у випадку поліпшення безпекової ситуації в країні наступного року.

Цікаво! Наразі роботодавці активізували пошук кваліфікованого персоналу, зокрема в секторах торгівлі та послуг, де відмічається тенденція до збільшення чисельності штатів. Через мобілізацію та міграцію, викликані війною, зросла проблема з пошуком працівників, що також сприяло зниженню безробіття.

Зростання конкуренції за кваліфіковані кадри змушує підприємства підвищувати заробітні плати, які перевищують рівень інфляції.