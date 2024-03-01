Конкуренція та потреба у фахівцях

Нині роботодавці активніше шукають кваліфікованих працівників, особливо у сферах торгівлі та послуг, де спостерігається тенденція до розширення штатів. Проблема з пошуком персоналу посилилася через мобілізацію та міграцію, спричинені повномасштабною війною. А це, своєю чергою, вплинуло на зменшення безробіття.

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Крім того, збільшення конкуренції за кваліфіковану робочу силу спонукає компанії до поступового збільшення заробітних плат, які випереджають інфляцію.

Зауважте! За даними Нацбанку, минулого року середні реальні заробітні плати в Україні зросли на 3,5%.

Відновлення країни сприятиме збільшенню потреби в робочій силі, що призведе до активної конкуренції між компаніями за працівників. Серед затребуваних працівників будуть і демобілізовані військовослужбовці та вимушені переселенці, що стимулюватиме подальше зростання реальних заробітних плат.

Які професії будуть у тренді

Днями заступник міністра освіти Михайло Винницький висловив прогнози щодо майбутнього ринку праці в Україні, акцентуючи на зростанні попиту на певні професії протягом наступних п'яти років.

Зауважте! Міністерство освіти вже має чітке бачення потреб країни у майбутньому, особливо враховуючи вчителів та лікарів серед пріоритетних спеціалістів.

Винницький також виокремив інші спеціальності, які зазнають значного зростання попиту.

Зокрема, він вказав на необхідність в інженерах-будівельниках та інженерах-архітекторах для участі у відновленні країни, а також у психологах та реабілітологах, підкреслюючи важливість цих професій у майбутньому розвитку України.