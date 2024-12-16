Що робити, якщо бракує стажу

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році складає 32 роки як для чоловіків, так і для жінок, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Для тих, у кого недостатньо стажу, передбачено такі можливості:

  1. Докупівля стажу.
  2. Перенесення пенсійного віку.
  3. Використання інших способів, які узгоджуються з ПФУ.

Ці заходи дозволяють забезпечити вихід на пенсію навіть за відсутності повного стажу.

Як добрати стаж

Якщо у 60 років людині бракує необхідного страхового стажу для виходу на пенсію, є кілька варіантів дій:

  1. Очікування старшого віку
    Якщо у 60 років стажу недостатньо, пенсію можна оформити у 63 роки (при наявності стажу від 22 до 31 року) або у 65 років (при стажі від 15 до 21 року).

  2. Продовження офіційної роботи
    Робота дає можливість накопичити відсутній страховий стаж. Після досягнення 65 років пенсію буде призначено, якщо є мінімум 15 років стажу.

  3. Добровільна сплата страхових внесків ("докупівля" стажу)
    Людина може укласти договір з Пенсійним фондом про добровільну сплату внесків. Мінімальний розмір внеску складає не менше 1 474 гривень на місяць (сума може змінюватися залежно від законодавства). Сплата проводиться за період, якого бракує, але не більше ніж за два роки.

  4. Державна соціальна допомога
    Якщо у 65 років страхового стажу менше ніж 15 років, замість пенсії людина може отримати державну соціальну допомогу.

Вимоги до страхового стажу 2025

В Україні дійсно поступово зростають вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Це передбачено чинним законодавством і є частиною пенсійної реформи.

  • До 2028 року, для виходу на пенсію у 60 років, потрібно буде мати 35 років страхового стажу (у 2025 році – 32 роки, у 2026 – 33 роки, і так далі).
  • Для виходу на пенсію у 63 роки вимоги також зростатимуть – потрібно буде мати від 25 до 35 років стажу, залежно від конкретного випадку.
  • Для тих, хто має 15–24 роки стажу, вихід на пенсію можливий у 65 років, і ці вимоги залишаться незмінними.

Зауважте! Таким чином, вимоги до стажу поступово підвищуються, щоб стимулювати громадян працювати довше й накопичувати достатній страховий стаж.