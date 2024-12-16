Що робити, якщо бракує стажу

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році складає 32 роки як для чоловіків, так і для жінок, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Для тих, у кого недостатньо стажу, передбачено такі можливості:

Докупівля стажу. Перенесення пенсійного віку. Використання інших способів, які узгоджуються з ПФУ.

Ці заходи дозволяють забезпечити вихід на пенсію навіть за відсутності повного стажу.

Як добрати стаж

Якщо у 60 років людині бракує необхідного страхового стажу для виходу на пенсію, є кілька варіантів дій:

Очікування старшого віку

Якщо у 60 років стажу недостатньо, пенсію можна оформити у 63 роки (при наявності стажу від 22 до 31 року) або у 65 років (при стажі від 15 до 21 року). Продовження офіційної роботи

Робота дає можливість накопичити відсутній страховий стаж. Після досягнення 65 років пенсію буде призначено, якщо є мінімум 15 років стажу. Добровільна сплата страхових внесків ("докупівля" стажу)

Людина може укласти договір з Пенсійним фондом про добровільну сплату внесків. Мінімальний розмір внеску складає не менше 1 474 гривень на місяць (сума може змінюватися залежно від законодавства). Сплата проводиться за період, якого бракує, але не більше ніж за два роки. Державна соціальна допомога

Якщо у 65 років страхового стажу менше ніж 15 років, замість пенсії людина може отримати державну соціальну допомогу.

Вимоги до страхового стажу 2025

В Україні дійсно поступово зростають вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Це передбачено чинним законодавством і є частиною пенсійної реформи.

До 2028 року , для виходу на пенсію у 60 років , потрібно буде мати 35 років страхового стажу (у 2025 році – 32 роки, у 2026 – 33 роки, і так далі).

, для виходу на пенсію у , потрібно буде мати (у 2025 році – 32 роки, у 2026 – 33 роки, і так далі). Для виходу на пенсію у 63 роки вимоги також зростатимуть – потрібно буде мати від 25 до 35 років стажу , залежно від конкретного випадку.

вимоги також зростатимуть – потрібно буде мати від , залежно від конкретного випадку. Для тих, хто має 15–24 роки стажу, вихід на пенсію можливий у 65 років, і ці вимоги залишаться незмінними.

Зауважте! Таким чином, вимоги до стажу поступово підвищуються, щоб стимулювати громадян працювати довше й накопичувати достатній страховий стаж.