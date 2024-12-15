Чи збільшиться мінімальна пенсія у 2025

У наступному році мінімальна пенсія збільшуватись не буде, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

Читайте також Рішення ухвалено: Росія має компенсувати "Нафтогазу" вартість активів, захоплених у Криму

Зверніть увагу! Відповідно до цієї Бюджетної декларації, наступна зміна встановлених мінімумів може відбутися аж у 2028 році.

Які мінімальні пенсії зараз:

мінімальну пенсію 2 725 гривень мають отримувати пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу);

мають отримувати пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу); 2 980 гривень надається особам віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

надається особам віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно); 3 240 гривень – громадянам віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

– громадянам віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно); 3 370 гривень – пенсіонерам віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

– пенсіонерам віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно); 3 370 гривень – особам від 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років (для жінок та чоловіків, відповідно).

Зауважте! Станом на 1 жовтня, більшість українських пенсіонерів – 25,79% отримує пенсію менш як 3 тисячі гривень.