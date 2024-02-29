Що буде з роботою

За прогнозами, ринок праці продовжить зазнавати змін, але через п'ять років в Україні очікується зростання попиту на професії лікарів, інженерів, психологів та реабілітологів. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький, передає 24 Канал.

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Заступник міністра освіти Михайло Винницький заявив, що міністерство вже має уявлення про те, які спеціалісти будуть необхідні країні через п'ять років.

Зауважте! Особлива увага буде приділена професіям вчителів та лікарів, але прогнозується підвищення попиту й на інші спеціальності.

Інженери-будівельники, інженери-архітектори — потрібні будуть для відновлення, психологи, реабілітологи. Це професії, за якими ми однозначно розуміємо, є прогноз, що нам вони будуть потрібні через років п'ять,

— зазначив чиновник.

Водночас Винницький зазначив, що поки складно сказати, як буде з роботою у людей з іншими спеціальностями.

Фактично ми говоримо, що деякі професії — це підготовка скоріше до самореалізації особистості, ніж підготовка до будь-якої професії,

— додає заступник міністра.

Він також підкреслив, що в Україні залишиться державне замовлення на ті спеціальності, які можна спрогнозувати, а на інші залишатиметься невелика кількість держзамовлення і грантова система.

Які зарплати в Україні

За інформацією від ПФУ, протягом 2023 року середня заробітна плата в Україні, з якої були сплачені страхові внески, зросла на 7,0% і склала 14 308,46 гривень. Однак важливо зазначити, що ці дані відрізняються від показників, які оприлюднює Державна служба статистики України, де наводяться цифри середньомісячної зарплати для штатних працівників.

Цікаво! Попри зростання номінальної зарплати, середньорічна інфляція в Україні за 2023 рік сягнула 12,9%. Це призвело до зниження реальних зарплат українців приблизно на 5%, враховуючи інфляційні процеси.

Згідно з урядовими прогнозами, у 2023 році очікувалося, що номінальна зарплата досягне рівня 18 527 гривень, а реальна зарплата, скоригована з урахуванням інфляції, мала зрости на 10,1%. Проте, за прогнозами на 2024 рік, номінальна зарплата в Україні має становити 21 809 гривень, а реальна зарплата, з урахуванням інфляції, повинна збільшитись на 8,5%.