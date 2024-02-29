Что будет с работой

По прогнозам, рынок труда продолжит претерпевать изменения, но через пять лет в Украине ожидается рост спроса на профессии врачей, инженеров, психологов и реабилитологов. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий, передает 24 Канал.

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Заместитель министра образования Михаил Винницкий заявил, что министерство уже имеет представление о том, какие специалисты будут необходимы стране через пять лет.

Заметьте! Особое внимание будет уделено профессиям учителей и врачей, но прогнозируется повышение спроса и на другие специальности.

Инженеры-строители, инженеры-архитекторы - нужны будут для восстановления, психологи, реабилитологи. Это профессии, по которым мы однозначно понимаем, есть прогноз, что нам они будут нужны через лет пять,

- отметил чиновник.

В то же время Винницкий отметил, что пока сложно сказать, как будет с работой у людей с другими специальностями.

Фактически мы говорим, что некоторые профессии - это подготовка скорее к самореализации личности, чем подготовка к любой профессии,

- добавляет заместитель министра.

Он также подчеркнул, что в Украине останется государственный заказ на те специальности, которые можно спрогнозировать, а на другие будет оставаться небольшое количество госзаказа и грантовая система.

Какие зарплаты в Украине

По информации от ПФУ, в течение 2023 года средняя заработная плата в Украине, с которой были уплачены страховые взносы, выросла на 7,0% и составила 14 308,46 гривен. Однако важно отметить, что эти данные отличаются от показателей, которые обнародует Государственная служба статистики Украины, где приводятся цифры среднемесячной зарплаты для штатных работников.

Интересно! Несмотря на рост номинальной зарплаты, среднегодовая инфляция в Украине за 2023 год достигла 12,9%. Это привело к снижению реальных зарплат украинцев примерно на 5%, учитывая инфляционные процессы.

Согласно правительственным прогнозам, в 2023 году ожидалось, что номинальная зарплата достигнет уровня 18 527 гривен, а реальная зарплата, скорректирована с учетом инфляции, должна была вырасти на 10,1%. Однако, по прогнозам на 2024 год, номинальная зарплата в Украине должна составлять 21 809 гривен, а реальная зарплата, с учетом инфляции, должна увеличиться на 8,5%.