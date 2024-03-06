Что помогло снизить инфляцию

В НБУ назвали факторы, которые помогли снизить инфляцию в 2023 году:

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хорошие урожаи, благодаря которым существенно замедлился рост цен на продукты;

умеренное влияние на расходы бизнеса со стороны сырья и логистики. Во всем мире дешевела нефть. Также были налажены альтернативные пути поставки товаров, что повлияло на стоимость их доставки;

фиксирование тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление, горячую воду).

Также на инфляцию повлияли действия НБУ. К ним относятся поддержка стабильности курса гривны и высокого уровня привлекательности гривневых инструментов для сбережений – это ограничивало спрос на валюту.

Что будет с ценами

В НБУ сообщили, что инфляция и в дальнейшем будет умеренной. В ближайшие месяцы она будет колебаться в диапазоне 5%, а во втором полугодии может достичь 8,6%.

Основной причиной этого будут несколько скромнее урожаи, ведь в прошлом году высокую урожайность аграриям обеспечили сверхблагоприятные погодные условия, а в этом году они, вероятно, будут близкими к средним климатическим нормам. Кроме того, будет сохраняться негативное влияние войны на расходы бизнеса,

– написали в НБУ.

В регуляторе ожидают, что в течение следующих лет рост цен снова снизится до целевого диапазона 4 – 6%.