Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Росія виступає "молодшим партнером" для сильного Китаю. Так Сі Цзіньпін може отримати від Владіміра Путіна практично все, що захоче.

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Китаю вигідна слабка Росія

Владімір Путін, який боїться нових санкцій, є піддатливим і невиїзним – тільки на руку Пекіну. Ба більше, у Росії зараз великі проблеми з нафтою, газом, їхнім транспортуванням і переробкою.

Можна нескінченно перераховувати проблеми, які зараз є в Росії, і всі вони – на руку Пекіну. Тільки згадайте скільки було перемовин після яких Китай отримував все, що хотів, причому це стосувалося здебільшого матеріальних аспектів, тоді як Кремль отримував тільки слова політичної підтримки,

– розповів політолог.

Такі невигідні стосунки між країнами продовжуються вже 10 років, але зараз ситуація для Москви стала критичною. Причина в тому, що індійські компанії почали відмовлятися від торгівлі з підсанкційними підприємствами.

На 6 китайських компаній вже накладено санкції, що дуже небажано для економіки країни, яка тільки зараз виходить зі стану рецесій, в якому перебувала після пандемії коронавірус.

До речі, одним з факторів, який "витягнув" економіку Китаю з великих проблем, була допомога Росії, яка майже безлімітно передавала йому всю сировину. Мовиться про газ, дерево, алюміній, золото,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Крім цього, варто згадати, що всі золото-валютні ресурси Росії зберігаються здебільшого в юанях. Тож, коли у 2023 році китайський юань втратив 20% своєї вартості, то одночасно "обвалилися" золото-валютні ресурси країни-агресорки.

Що хоче отримати від Китаю Росія

Безперечно, ключовою темою переговорів Лаврова у Пекіні стане Україна. Це питання зараз стоїть на першому місці для Владіміра Путіна, бо з ним пов'язане все, про що вже згадувалось вище, зокрема санкції та міжнародна ізоляція.

Путін розуміє, що стратегічно вже програв. Він більше не може скеровувати свої геополітичні, військові, економічні зусилля нікуди, доки застряг у війні з Україною. Тому намагається "відповзти" назад, а щоб це зробити йому потрібен серйозний геополітичний гравець, такий як Китай,

– зауважив політолог.

Цілком ймовірно, що представники Пекіну візьмуть участь у саміті миру. Наразі позиція країни щодо цього досить поміркована. Ніхто навіть не згадує про альтернативну "формулу миру", яку колись пропонував Китай.

Все це непогані стартові умови. Якщо не помиляюсь, анонсовано, що на саміті миру буде понад 100 країн, серед них країни Глобального Півдня. У такому протистоянні до Путіна, Китаю буде важко дотримуватись своєї позиції, тому очільник Кремля багато в чому доведеться поступатися,

– підсумував Олексій Буряченко.

Як Китай допомагає Росії: що відомо