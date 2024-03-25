По словам Мютцениха, это произошло после визита Шольца в Китай. Немец отметил, что ядерный удар России по Украине могли осуществить по приказу российского диктатора Владимира Путина.

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Шольц якобы "предотвратил ядерный удар" по Украине

Обозреватель немецкого издания Bild Филипп Пятов ставит под сомнение заявление Мютцениха и напоминает, что ранее американские СМИ уже писали, будто осенью 2022 года США опасались ядерного удара России по Украине. К его предотвращению подключили Китай. А после визита Олафа Шольца в Пекин власти КНР призвали не применять атомное оружие.

Американские СМИ тогда писали, что роль Шольца была минимальной, он лишь передал Пекину сообщение из Вашингтона. В ответ на запрос Bild офис немецкого канцлера процитировал его слова от ноября 2022 года после встречи с Си Цзиньпином: "В Пекине я попросил председателя Си использовать его влияние на Россию".

В то же время военный эксперт и профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала объяснил, что в последнее время американские угрозы в адрес России были нейтрализованы дипломатическими усилиями с участием канцлера Олафа Шольца.

В частности, Китай и Индия подписали совместную декларацию, осуждающую использование ядерного оружия, а Шольц сыграл ключевую роль в формировании позиции Китая. Несмотря на это, по словам эксперта, не было никаких признаков неизбежной ядерной атаки, поэтому действия Шольца не предотвратили ядерную войну.

США "подготовились" к возможному ядерному удару по Украине