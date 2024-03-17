В то же время Макрон признал, что у них с Шольцом все же разные стили.

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Макрон прокомментировал, в чем заключаются разногласия с Шольцом

Между мной и канцлером никогда не было никаких проблем. У нас много общего с точки зрения целей и ситуации. Отличается лишь способ их воплощения, потому что стратегические культуры наших стран отличаются,

– отметил Макрон.

Информация о том, что разногласия между западными лидерами появилась после того, как Макрон высказался о возможном введении иностранных войск в Украину в будущем.

Так, в последующие дни канцлер Германии несколько раз возразил ему и заявил, что не будет отправлять немецких солдат в Украину. В ответ на это президент Франции предложил встретиться.

"Я хотел приехать в Германию очень быстро, чтобы не было никаких дискуссий о якобы стратегических разногласиях: их не существует", – сказал он.

В то же время Макрон продолжает настаивать на том, что иностранные войска могут понадобиться.

"Возможно, в какой-то момент – я не желаю этого, я не буду инициировать это – будет необходимо провести операции на земле, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать", – добавил лидер Франции.

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