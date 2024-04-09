Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Сєргєй Лавров готує зустріч Владіміра Путіна. Він додав, що нині зовнішньополітичне відомство КНР та партія, що керує, стежать за тим, чи заїде диктатор у КНДР до Китаю. Зазначимо, що у КНР Лавров має провести низку переговорів та зустрічей.

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"Якщо заїде, то все не так гладко, як "хотілося б". Шольц поїхав вдруге. Вперше їздив якраз умовляти Сі, щоб той відмовив Путіна від ядерного удару. І в нього, за інформацією ЗМІ, це вийшло тоді – 2022-го року. Зараз Шольц їде туди ж", – сказав політтехнолог.

Разом з канцлером Німеччини до КНР їдуть міністри, які пов'язані з промисловістю та бізнесом. Тому, вважає Тизенгаузен, будуть певні угоди.

Їде розмовляти "як би згорнути війну". Їдуть, аби сформувати позицію, як би так Росію на цьому саміті, який буде, посадити за стіл переговорів і почати вже якісь переговори з Росією на умовах Путіна. І як краще умовляти Путіна,

– припустив політтехнолог.

Зверніть увагу! Глобальний саміт миру щодо української формули миру може відбутися влітку у Швейцарії. Відомо, що на зустріч запросили до сотні держав. Зокрема, Україна запрошувала главу КНР Сі Цзіньпіна. Однак, у Китаї заявили, що на саміті хочуть бачити представника Росії. Інакше – бойкотуватимуть такі заходи. Утім, країну-агресорку на захід таки не запросили.

До того ж Китай та Німеччина можуть обговорювати тему Близького Сходу. Усе через те, що після удару Ізраїля по консульству у Дамаску та гибелі високопоставлених генералів Корпусу вартових Ісламської революції, усе ніби на пороховій бочці.

"Але проблема у чому? Шольц проголосив себе "канцлером миру". З Путіним, як і з Гітлером, політика у"миротворення" не проходить. Вона його тільки роздратує і спонукатиме на нові агресивні дії", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Позиція Шольца щодо війни в Україні