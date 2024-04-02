Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель визнала, що в Німеччині людям байдуже на те, що можна побачити на власні очі в Україні або почути – саме це ігнорування фактів розчаровує політикиню. Про вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Ну, знаєте, я не знаю, що робити в ситуації з позицією Шольца. Не знаю. Він мов той віслюк, загнаний в кут. Ти можеш тягнути, тягнути й тягнути його, і чим більше ти тягнеш, тим упертішим він стає,
– сказала політикиня.
Вона висловила сподівання, що партнери забезпечать достатню протиповітряну оборону Києва й України. За словами політикині, ніхто не хоче жити під російською окупацією і цього розуміння має вистачити, щоб зробити все, щоб Україна могла захистити себе і звільнити свою територію.
Дискусії про відправку Україні ракет Taurus: що відомо
- Німецький канцлер Олаф Шольц зіткнувся зі складною дилемою щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як зазначають аналітики, причина відмови у наданні зброї Україні криється в особливостях системи наведення цих ракет.
- На закритому засіданні комітету з питань оборони Бундестагу генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр розкрив основні труднощі використання Taurus. Він зазначив, що ракета потребує спеціалізованої комп'ютерної системи, доступної лише в Німеччині.
- Водночас також існує варіант передати Україні "урізані" ракети без систем наведення. Це дозволило б доповнити арсенал України менш потужними ракетами до Storm Shadow, які вже передала Велика Британія.
- Однак міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок займається спробами змінити думку канцлера Олафа Шольца щодо надання нашій державі далекобійних крилатих ракет Taurus.