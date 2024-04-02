Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель визнала, що в Німеччині людям байдуже на те, що можна побачити на власні очі в Україні або почути – саме це ігнорування фактів розчаровує політикиню. Про вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Ну, знаєте, я не знаю, що робити в ситуації з позицією Шольца. Не знаю. Він мов той віслюк, загнаний в кут. Ти можеш тягнути, тягнути й тягнути його, і чим більше ти тягнеш, тим упертішим він стає,

– сказала політикиня.

Зверніть увагу! Раніше глава МЗС Великої Британії Девід Камерон запропонував Німеччині здійснити "кільцевий обмін" ракетами. За його планом, Німеччина має передати Британії ракети Taurus, а Лондон надасть Києву і додаткові ракети Storm Shadow.

Вона висловила сподівання, що партнери забезпечать достатню протиповітряну оборону Києва й України. За словами політикині, ніхто не хоче жити під російською окупацією і цього розуміння має вистачити, щоб зробити все, щоб Україна могла захистити себе і звільнити свою територію.

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