Німецький канцлер Олаф Шольц зіткнувся зі складною дилемою щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як зазначають аналітики, причина відмови у наданні зброї Україні криється в особливостях системи наведення цих ракет.
Дивіться також Вже вкотре: Бундестаг знову не підтримав постачання ракет Taurus в Україну
Секретні дані стали перешкодою
На закритому засіданні комітету з питань оборони Бундестагу генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр розкрив основні труднощі використання Taurus. Він зазначив, що ракета потребує спеціалізованої комп'ютерної системи, доступної лише в Німеччині.
Це надзвичайно великі й складні обсяги даних, які обробляють спеціальними технічними системами, що доступні лише в обмеженому обсязі. Якби вони також були передані Україні у разі доставки Taurus, вони більше не були б доступні Бундесверу. Виникне прогалина в можливостях, яка серйозно вплине на "оперативну спроможність німецьких збройних сил",
– пише видання T-Online.
За інформацією порталу, існує варіант передати Україні "урізані" ракети без систем наведення. Це дозволило б доповнити арсенал України менш потужними ракетами до Storm Shadow, які вже передала Великою Британією.
Як акцентують журналісти з посиланням на власні джерела, після доповіді Броєра у залі панувала мовчанка, навіть найбільш рішучі критики втратили бажання ставити запитання. Один з учасників засідання поділився з T-Online, що аргументи генінспектора змусили його переосмислити підхід до передачі ракет.
Контекст
- Як пише видання Bloomberg, партнери Олафа Шольца з коаліції – "Партії Зелених" та "Вільні Демократи" – активно намагаються переконати канцлера змінити свою позицію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.
- Також міністр фінансів Крістіан Лінднер та віцеканцлер Роберт Габек виступають проти аргументів Шольца і сподіваються на зміну його риторики щодо цієї зброї.
- Водночас опитування громадської думки вказують, що більшість німців підтримують позицію канцлера. Загалом ракети Taurus призначені для точних ударів по укріплених об'єктах та мають дальність у понад 500 кілометрів.