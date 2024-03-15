Німецький канцлер Олаф Шольц зіткнувся зі складною дилемою щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як зазначають аналітики, причина відмови у наданні зброї Україні криється в особливостях системи наведення цих ракет.

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Секретні дані стали перешкодою

На закритому засіданні комітету з питань оборони Бундестагу генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр розкрив основні труднощі використання Taurus. Він зазначив, що ракета потребує спеціалізованої комп'ютерної системи, доступної лише в Німеччині.

Це надзвичайно великі й складні обсяги даних, які обробляють спеціальними технічними системами, що доступні лише в обмеженому обсязі. Якби вони також були передані Україні у разі доставки Taurus, вони більше не були б доступні Бундесверу. Виникне прогалина в можливостях, яка серйозно вплине на "оперативну спроможність німецьких збройних сил",

– пише видання T-Online.

За інформацією порталу, існує варіант передати Україні "урізані" ракети без систем наведення. Це дозволило б доповнити арсенал України менш потужними ракетами до Storm Shadow, які вже передала Великою Британією.

Як акцентують журналісти з посиланням на власні джерела, після доповіді Броєра у залі панувала мовчанка, навіть найбільш рішучі критики втратили бажання ставити запитання. Один з учасників засідання поділився з T-Online, що аргументи генінспектора змусили його переосмислити підхід до передачі ракет.

Зверніть увагу! Шольц раніше висловлював занепокоєння щодо можливої ескалації війни та ризику втягнення Німеччини у конфлікт з Росією, якщо Україна отримає Taurus. Також він побоювався, що ракети можуть бути використані для ударів по території Росії, зокрема по Москві. Однак, схоже, що це не єдина причина, чому ця зброя досі не в ЗСУ.

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