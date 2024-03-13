Видання Bloomberg повідомило, що "Зелені" і "Вільні демократи" намагаються підштовхнути Шольца до постачання крилатих ракет Україні, які можуть використовуватися для точних ударів по захищених цілях, таких як бункери, і мають дальність дії понад 500 кілометрів.

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Шольца підштовхують надати Taurus Україні

Повідомляється, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, лідер "Вільних демократів", не згоден із побоюваннями Шольца, що ЗСУ можуть почати застосовувати ракети по території Росії й викликати ескалацію.

Джерела видання розповіли, що міністр усе ще сподівається на зміну рішення. Лінднер навіть хоче запропонувати зменшити дальність ракет.

Тим часом міністр економіки Роберт Хабек із партії "Зелених" теж симпатизує депутатам, які проголосували за постачання Taurus. Інше джерело сказало, що він роздратований односторонньою забороною з боку Шольца.

До слова, у середу Шольца знову запитали про проблему Taurus під час урядових запитань у нижній палаті парламенту в Берліні. Наразі консерватори спробували отримати вигоду з цієї роз'єднаності в уряді.

У четвер вони знову планують обговорити проблему постачання Taurus у парламенті.

Відомо, що на канцлера Німеччини вже близько року чинять тиск щодо постачання далекобійних крилатих ракет. Однак Шольц дуже побоюється, що Німеччина може бути втягнута у війну.

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